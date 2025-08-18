Lupa.cz  »  Rohlík vytáhl tržby na 27 miliard a v Česku je v zisku, celkový dluh je sedm miliard

Rohlík vytáhl tržby na 27 miliard a v Česku je v zisku, celkový dluh je sedm miliard

Jan Sedlák
Včera
Tomáš Čupr zveřejnil předběžné finanční výsledky Rohlíku, největšího českého prodejce potravin online, za finanční rok končící letos v dubnu. Tržby meziročně vyrostly o 34 procent na 1,114 miliardy eur, více než 27 miliard korun. Rohlík se nad miliardu eur dostal poprvé v historii.

Hrubý zisk vyrostl na 389 milionů (9,5 miliardy korun), rok předtím to dělalo 282 milionů eur. Zisk EBITDA z českého a maďarského trhu měl být 40 milionů eur, necelá miliarda korun.

Rohlík loni zpracoval 17,5 milionu objednávek (každé dvě sekundy jednu), to je meziročně o 35 procent více.

Čupr dodal, že má podnik “hromadu hotovosti v bance”. Rohlík Group nicméně operuje s dluhem přes 290 milionů eur, tedy více než sedm miliard korun. Firma financuje náročné a strategické expanze na zahraniční trhy.

Čupr rozjel novou firmu Veloq, která přináší logistické a další e-commerce technologie na pozadí Rohlíku dalším zájemcům. Jde o podobný tah, jako svého času udělal Amazon s vyčleněním interního cloudu Amazon Web Services veřejnosti. AWS dnes táhne ziskovost Amazonu a stejně tak Veloq by měl skupině Rohlík pomoci s finanční stránkou.

