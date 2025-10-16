Rok pracují v utajení, teď Ondřej Vlček a Stanislav Fort odtajnili svůj nový AI startup

Bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček a vedle něj AI expert Stanislav Fort, který pracoval v Google DeepMind, Anthropic a na Stanfordu, a Jaya Baloo, šéfka bezpečnosti z Rapid7, Avastu či KPN Telecom, odtajnili po roce práce v utajení svůj nový startup.
Projekt s názvem Aisle slibuje revoluci v kyberbezpečnosti – dokáže prý během minut najít a opravit zranitelnosti, které by jinak zůstaly neopravené měsíce. Tým vyvinul systém, o němž říká, že je schopný autonomně identifikovat, diagnostikovat a opravovat zranitelná místa v komplexních softwarových aplikacích a IT systémech.
Téměř čtyřicetičlenný tým pracoval v utajení celý rok. Kromě pražské centrály má společnost členy také v USA, Izraeli, Holandsku a Polsku. Technický tým tvoří odborníci s tituly z prestižních univerzit jako Stanford, Cambridge, MIT, Caltech a ETH a pracovními zkušenostmi z velkých technologických firem. Testování produktu probíhalo s design partnery, kterými byly mimo jiné i původem české firmy Productboard, Ataccama a Livesport.
Takový tým expertů přitáhl rovnou také renomované angel investory. Jsou jimi Chief Scientist Googlu a žijící legenda mezi inženýry Jeff Dean, spoluzakladatel Hugging Face Thomas Wolf, CEO Datadog Olivier Pomel, Chief Product Officer Microsoftu a ex-viceprezidentka Googlu Aparna Chennapragada, podcaster Dwarkesh Patel a také jeden z nejvlivnějších výzkumníků moderního strojového učení a bývalý ředitel pro ML v Apple Ian Goodfellow.
„S naším týmem se pokoušíme vyřešit asi ten úplně nejtěžší kyberbezpečnostní problém: jak rychle a přesně najít a odstranit zranitelná místa ve firemních systémech,“ zjednodušuje Vlček. „Překotný vývoj AI nám přináší mnoho nových užitečných nástrojů a mění celá odvětví. Co se ale týče oblasti kyberbezpečnosti, tato změna zatím posloužila spíše útočníkům,“ říká s tím, že Aisle to má změnit.
Vytváří živý model softwarového prostředí organizace, který se průběžně aktualizuje a učí z každé interakce. Aisle dokáže simulovat změny a předem odhalit regrese, možné výpadky a další problémy dříve, než jsou jednotlivé pull requesty vytvořeny. Firma prohlašuje, že funguje v takovém měřítku, že dokáže redukovat nahromaděné množství nevyřešených zranitelných míst z obvyklých stovek tisíc nebo milionů až k nule a najít chyby, které jsou pro lidské experty neviditelné.
Řešení má zkrátit dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na hodiny nebo dokonce minuty. Opravy jsou ověřovány oproti kontinuálně aktualizovanému AI modelu firemního softwarového prostředí.
„Cílem bylo vyvinout autonomní end-to-end systém, který umí potenciální hrozby identifikovat opravdu do hloubky, a následně je také – pod dohledem lidí – automaticky eliminovat. Již v rámci testování Aisle úspěšně našel a opravil zranitelnosti v některých nejkritičtějších světových softwarových projektech," vysvětluje Stanislav Fort, který vede výzkumné oddělení společnosti.
„Aisle je mise, kterou trávím veškerý svůj pracovní čas. Téma kyberbezpečnosti považuji za extrémně důležité. Chceme vyvinout produkt, který pomůže nejen velkým korporacím, ale třeba i organizacím spravujícím open-source projekty pohánějící naši kritickou infrastrukturu. Její ochrana před stále sofistikovanějšími kyberútoky bude pro funkční demokratické společnosti čím dál klíčovější,“ říká Vlček.