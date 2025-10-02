Lupa.cz  »  Rozhlas nespustí žádné další stanice, pilotní projekty časově omezí

Rozhlas nespustí žádné další stanice, pilotní projekty časově omezí

Filip Rožánek
Dnes
Studio Českého rozhlasu Vltava Autor: Tomáš Vodňanský, Český rozhlas

Rada Českého rozhlasu zveřejnila finální verzi memoranda o veřejné službě (PDF), kterou schválila na středečním veřejném zasedání. V několika pasážích se liší oproti návrhu z minulého týdne. Úpravy vzešly z pondělního jednání se zástupci komerčního sektoru na ministerstvu kultury.

Zásadní úpravou je zcela nový odstavec v části o distribuci vysílání. Český rozhlas se v něm zavazuje šířit (například v DAB+ nebo na internetu) „pouze programy, které jsou uvedeny a specifikovány v tomto Memorandu“. Po dobu platnosti memoranda tedy nemohou vzniknout žádné nové stanice Českého rozhlasu. Výjimkou jsou inovace na distribučních platformách, ale i tyto nové významné služby mohou v souladu se zákonem vzniknout až po veřejné konzultaci a schválení Radou Českého rozhlasu.

Pasáž o digitálních službách dává Českému rozhlasu právo odmítnout šíření obsahu na konkrétní platformě, „pokud k tomu vedou spravedlivé důvody v souvislosti s jejím obsahem“.

Zpřesněna byla formulace týkající se textového a multimediálního obsahu na webech Českého rozhlasu. Zatímco starší verze mluvila obecně o „obsahu doplňujícím veřejnou službu“, nová verze stanoví, že tento obsah musí být „v mezích principů veřejné služby a Kodexu ČRo“ a navíc smí být „pouze doplňkový k celkovému publikovanému obsahu rozhlasového vysílání“.

Z finální podoby memoranda zcela zmizel odstavec o umisťování obchodních sdělení na internetové stránky a do aplikací.

U zkoušení nových služeb formou pilotního projektu byl doplněn konkrétní časový limit. Nově je stanoveno, že pilotní projekt může trvat „nejvýše 18 měsíců“.

Do části o obchodování s archivem přibyla podmínka pro seznam pořadů, které si Český rozhlas může ponechat exkluzivně a neposkytovat je dalším vysílatelům nebo online vydavatelům. Tento seznam nově „nepřesáhne 5 % z celkového počtu archivovaných pořadů za příslušné období“.

Zároveň přibyl odstavec, který dává Českému rozhlasu právo „uvolnit k obchodování pouze ty pořady, které nebude mít zařazeny do vlastního vysílání v daném kalendářním roce“.

Memorandum se uzavírá na období pěti let a nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem kultury ČR a generálním ředitelem Českého rozhlasu. K tomu by mělo dojít v následujících dnech.

