Rozpočet Českého rozhlasu bude příští rok 2,4 miliardy korun

Autor: Karel Choc, Internet Info

Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet veřejnoprávního rádia na rok 2024. Sestaven je jako vyrovnaný, náklady i výnosy budou 2,37 miliardy Kč. Ve srovnání s letošním rozpočtem to je o 107 milionů Kč více.





„Hospodaření Českého rozhlasu je velmi zodpovědné a transparentní. I v následujícím roce pro nás je jednoznačným cílem nabízet posluchačům co nejlepší a nejpestřejší služby na všech našich distribučních platformách. Rok 2024 je ovšem také posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.





„Věříme ale, že nynější politická reprezentace po 18 letech navýší rozhlasový poplatek o zamýšlených 10 korun měsíčně. Při skokovém růstu inflace a cen všech služeb je to jediná cesta, jak zajistit, aby ČRo mohl veřejnou službu v celé své šíři nabízet lidem i po roce 2025,“ dodal. Schválený rozpočet zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu (4 celoplošných, 14 regionálních, 6 čistě digitálních a vysílání do zahraničí Radio Prague International).

Celkový plánovaný objem nákladů a výnosů výrazně ovlivňuje změna metodiky účtování, ke které Český rozhlas přistoupil na základě interpretace účetních standardů Národní účetní rady a doporučení externího účetního auditora. Jde o účtování všech sociálních benefitů vyplácených zaměstnancům do sociálních nákladů, na straně výnosů pak o zúčtování čerpání sociálního fondu. Jde o rozpočtově neutrální operaci, tedy o operaci bez vlivu na hospodářský výsledek, ale navyšuje celkový obrat instituce o objem vyplácených benefitů (70 milionů Kč).

Do plánovaných nákladů na rok 2024 byly promítnuty finanční dopady plánované valorizace mezd zaměstnanců ČRo od 1. 1. 2024, inventura uzavřených dohod (DPP, DPČ), ale i účtování všech benefitů hrazených ze sociálního fondu. Rovněž byly do nákladů započteny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (Olympijské hry v Paříži, Mistrovství Evropy v kopané v Německu nebo Mistrovství světa v hokeji či Mistrovství světa v biatlonu, která se budou konat na území České republiky). Do nákladů se rovněž promítají rekordně vysoké ceny energií, vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb i materiálu v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce, a také celoroční dopad dalšího rozvoje digitální sítě DAB+.

Meziroční navýšení výnosů souvisí s posílením většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů). Tato navýšení plně kompenzují i drobný meziroční pokles u hlavního zdroje financování Českého rozhlasu, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů.

„Celkový počet poplatníků je každoročně pozitivně ovlivněn úspěšnou akviziční činností, tj. hledáním nových poplatníků. Právě především s ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je v meziročním porovnání z výše uvedených důvodů plánován pokles objemu těchto výnosů pouze o 2,5 milionu Kč,“ sdělil rozhlas v tiskové zprávě.

Mezi nejvýznamnější investiční akce v oblasti digitálních služeb příští rok patří rozvoj digitálního archivu mujRozhlas.cz nebo rozvoj redakčního systému serveru iRozhlas.cz.