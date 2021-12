Rozpočet Českého rozhlasu bude 2,2 miliardy korun. Ředitel chce vyšší poplatek

Rada Českého rozhlasu ve středu schválila rozpočet rozhlasu na rok 2022. Sestaven je jako vyrovnaný, náklady i výnosy budou 2,23 miliardy korun. „Rozpočet na rok 2022 bude velmi napjatý a Český rozhlas bude muset nutně přistoupit k vnitřním úsporám, například optimalizaci pracovních míst. Při stále rostoucích nákladech na provoz jinak nebude dlouhodobě možné ufinancovat služby Českého rozhlasu, jejichž zachování je pro nás prioritou,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Připomněl, že rozhlasový poplatek 45 Kč je stejný od roku 2005. Vlivem inflace se jeho reálná hodnota snížila na 30 Kč. „V roce 2022 začneme intenzivně jednat o navýšení rozhlasového poplatku s politickou reprezentací, která dosud k tomuto kroku nenašla vůli,“ podotkl René Zavoral. Politici budoucí vládní pětikoalice sice už připravili návrh na jednorázové zvýšení poplatku na 50 Kč, to ale podle Zavorala nestačí. Mělo by to podle něj být spíše 60 Kč.



Autor: Karel Choc René Zavoral

Rozhlasové poplatky tvoří dominantní část příjmů Českého rozhlasu, zbytek jsou výnosy ze zákonem omezené obchodní činnosti.

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 24 stanic Českého rozhlasu a vysílání do zahraničí Radio Prague International, které částečně financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Oproti roku 2021 je rozpočet nižší o 77 milionů korun.

„Meziroční snížení celkových výnosů souvisí především s nižším plánovaným objemem čerpání fondu digitalizace o 84 milionů korun a je způsobeno změnou způsobu financování digitálního vysílání DAB+. Do roku 2021 byl provoz i marketing digitálního vysílání plně hrazen z prostředků účelového fondu na krytí nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání, který byl tvořen a průběžně naplňován z nakumulovaných zisků minulých let. Od roku 2022 se digitální pozemní vysílání DAB+ stává plnohodnotnou distribuční platformou Českého rozhlasu, a proto jeho provoz bude hrazen jako ostatní distribuční kanály z rozhlasových poplatků. Navíc k 31. 12. 2021 ukončí Český rozhlas své vysílání na středních vlnách (AM), čímž od roku 2022 vygeneruje permanentní úsporu, která bude plně využita právě na krytí nákladů na digitální vysílání DAB+,“ vysvětlil Český rozhlas.



Autor: Český rozhlas Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022