RRTV: Česká televize porušila zákon odvysíláním pořadu Sama doma z brněnské kliniky

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila Českou televizi na porušení zákona kvůli natočení a odvysílání magazínu Sama doma z prostředí brněnské reprodukční kliniky. V dubnovém pořadu si brněnská klinika za 100 tisíc korun objednala své zviditelnění. Zákon sice takzvané umístění produktu dovoluje, Česká televize však v tomto konkrétním případě překročila meze.
„V předmětném pořadu došlo jednak k nepatřičnému zdůrazňování umístěného produktu, reprodukční kliniky Reprofit, a sice tím, že klinika Reprofit byla ve vysílání pořadu prezentována opakovaně, a to nejen ve zvukové složce pořadu, ale i v té vizuální. Název kliniky opakovaně zazníval při představování a v rozhovorech s hosty, kteří na klinice pracují, při zmínkách o historii a obecném působení kliniky, a objevoval se rovněž ve formě nápisů a log vyskytujících se v prostorách zařízení a na oblečení zaměstnanců,“ uvedla vysílací rada v tiskové zprávě s výsledky aktuálního zasedání.
Prezentovány byly také jednotlivé služby kliniky a některé z nich byly ve vysílání dokonce názorně předvedeny, včetně transferu embrya do dělohy pacientky. „Respondenti z řad zaměstnanců přitom zdůrazňovali, že klinika disponuje nejnovější a nejmodernější technikou a pyšní se vstřícným a šetrným přístupem ke klientům. V pořadu zazněla celá řada superlativ spojených s klinikou Reprofit,“ konstatuje vysílací rada.
Analytický odbor mediálního regulátora popsal několik konkrétních citátů, které překročily běžný rámec umístění produktu. Navíc v pořadu došlo k přímé nabídce služeb, což se při umístění produktu také nesmí dělat. Umisťovaný produkt musí být nenásilnou součástí děje, jeho doplňkem či kulisou, nemá to být konkrétní nabídka.
„Diváci byli výše popsanou prezentací nabádáni k využití služeb kliniky s tím, že Reprofit je v mnoha směrech výjimečné, moderní a komplexní pracoviště, které v České republice nemá obdoby,“ vysvětlil regulátor, proč se rozhodl vydat upozornění na porušení zákona.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání případ uzavřela vydáním upozornění na porušení zákona se sedmidenní lhůtou k nápravě. Takové opatření v praxi znamená, že se má provozovatel vysílání příště podobným excesům vyhnout a zavést vhodná opatření, aby znovu nemohlo dojít k porušení zákona.
Kauza pořadu Sama doma přispěla k odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka. Tématem se opakovaně zabývala Rada České televize, kterou mimo jiné zarazilo, proč jel pořad do Brna natáčet štáb ostravského studia ČT. Televize z případu vyvodila personální důsledky pro ostravské dramaturgy a stanoví nová jasná pravidla, jak s povoleným umístěním produktů ve vysílání zacházet. Ukončila také spolupráci s jednou z moderátorek Sama doma, která s klinikou spolupracovala na propagaci.