Lupa.cz  »  RRTV: Česká televize porušila zákon odvysíláním pořadu Sama doma z brněnské kliniky

RRTV: Česká televize porušila zákon odvysíláním pořadu Sama doma z brněnské kliniky

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Sama doma 11. 4. 2025 Autor: Česká televize
Záběry z natáčení pořadu Sama doma 11. dubna 2025

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila Českou televizi na porušení zákona kvůli natočení a odvysílání magazínu Sama doma z prostředí brněnské reprodukční kliniky. V dubnovém pořadu si brněnská klinika za 100 tisíc korun objednala své zviditelnění. Zákon sice takzvané umístění produktu dovoluje, Česká televize však v tomto konkrétním případě překročila meze.

„V předmětném pořadu došlo jednak k nepatřičnému zdůrazňování umístěného produktu, reprodukční kliniky Reprofit, a sice tím, že klinika Reprofit byla ve vysílání pořadu prezentována opakovaně, a to nejen ve zvukové složce pořadu, ale i v té vizuální. Název kliniky opakovaně zazníval při představování a v rozhovorech s hosty, kteří na klinice pracují, při zmínkách o historii a obecném působení kliniky, a objevoval se rovněž ve formě nápisů a log vyskytujících se v prostorách zařízení a na oblečení zaměstnanců,“ uvedla vysílací rada v tiskové zprávě s výsledky aktuálního zasedání.

Prezentovány byly také jednotlivé služby kliniky a některé z nich byly ve vysílání dokonce názorně předvedeny, včetně transferu embrya do dělohy pacientky. „Respondenti z řad zaměstnanců přitom zdůrazňovali, že klinika disponuje nejnovější a nejmodernější technikou a pyšní se vstřícným a šetrným přístupem ke klientům. V pořadu zazněla celá řada superlativ spojených s klinikou Reprofit,“ konstatuje vysílací rada.

Analytický odbor mediálního regulátora popsal několik konkrétních citátů, které překročily běžný rámec umístění produktu. Navíc v pořadu došlo k přímé nabídce služeb, což se při umístění produktu také nesmí dělat. Umisťovaný produkt musí být nenásilnou součástí děje, jeho doplňkem či kulisou, nemá to být konkrétní nabídka.

„Diváci byli výše popsanou prezentací nabádáni k využití služeb kliniky s tím, že Reprofit je v mnoha směrech výjimečné, moderní a komplexní pracoviště, které v České republice nemá obdoby,“ vysvětlil regulátor, proč se rozhodl vydat upozornění na porušení zákona.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání případ uzavřela vydáním upozornění na porušení zákona se sedmidenní lhůtou k nápravě. Takové opatření v praxi znamená, že se má provozovatel vysílání příště podobným excesům vyhnout a zavést vhodná opatření, aby znovu nemohlo dojít k porušení zákona.

Kauza pořadu Sama doma přispěla k odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka. Tématem se opakovaně zabývala Rada České televize, kterou mimo jiné zarazilo, proč jel pořad do Brna natáčet štáb ostravského studia ČT. Televize z případu vyvodila personální důsledky pro ostravské dramaturgy a stanoví nová jasná pravidla, jak s povoleným umístěním produktů ve vysílání zacházet. Ukončila také spolupráci s jednou z moderátorek Sama doma, která s klinikou spolupracovala na propagaci.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Kingdom Come: Nejen v byznyse přeje štěstí odvážným

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Udělal jsem chybu v daňovém přiznání. Musím ji opravit?

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).