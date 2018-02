 »  RRTV: Licence pro nový kanál Prima Krimi a celkem devět pokut za různá provinění

Jan Brychta

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém čtvrtém letošním zasedání projednala 53 bodů programu, vyhodnotila 63 stížností, vydala čtrnáct upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení dvou správních řízení.

Televizní skupina FTV Prima získala tři licence k provozování televizního vysílání programu Prima Krimi šířeného prostřednictvím vysílačů, družic a zvláštních přenosových systémů. Podle licence se bude jednat o tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience, mezi převažujícími formáty by kromě seriálů a filmů měly být také různé formy reality show. Licence je územně omezena na Českou republiku, čeština by měla být i hlavním jazykem vysílání, které by mělo probíhat v časovém rozsahu osmnáct až 24 hodin denně.

Chybujícím subjektům pak radní uložili celkem devět pokut. Společnost Magical roof odešla s pokutou ve výši dvou set tisíc korun Kč za šíření teleshoppingového bloku Linka lásky, označeného regulačním orgánem za nekalou obchodní praktiku. Stejnou pokutu si za zadání stejnojmenného bloku odnesla i společnost Telemedia InteracTV Production Home Limited. Společnost Central European Stone Trade Enterprises by měla zaplatit dvě pokuty ve výši půl milionu korun za zadání teleshoppingu Klenot TV, opět označeného za nekalou obchodní praktiku.

Společnost Sazka obdržela od Rady pokutu dvakrát sto tisíc korun za zadání reklamy bez sdělení o zákazu účasti osob mladších osmnácti let a varování ministerstva financí. Reklama na loterii Korunka si pak vykoledovala sankci padesát tisíc korun, protože byla podle radních v rozporu s dobrými mravy.

Provozovatel televize Šlágr pak odešel s pokutou tři sta tisíc korun za provozování televizního vysílání programů TV Písnička, Country No. 1 a Šlágr Dechovka prostřednictvím zvláštních přenosových systémů bez patřičného oprávnění. Společnosti AIDEM a Vyšší odborná škola televizní Brno obdržely pokutu ve výši deset tisíc korun za neoznámení změn ve společnosti provozovatele.