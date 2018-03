 »  RRTV udělila licence satelitnímu Nickelodeonu a Óčku Star i Expres

Jan Brychta

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém letošním pátém zasedání vyhodnotila a projednala celkem 47 diváckých a posluchačských stížností, vydala dvě upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Dále udělila také tři licence potřebné pro televizní vysílání.

MINULÉ ZASEDÁNÍ: Licence pro nový kanál Prima Krimi a celkem devět pokut za různá provinění

Společnosti MTV Networks svěřili radní dvanáctiletou licenci k vysílání programu Nickelodeon prostřednictvím satelitní družice. Podle licenčního ujednání by se mělo jednat o dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály . Jeho vysílání by mělo být zaměřeno na území České a Slovenské republiky, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka. Hlavním jazykem vysílání bude angličtina a vysílat by se mělo 24 hodin denně

Další dvanáctiletou licenci udělila Rada společnosti Stanice O, která je tak oprávněna k vysílání programu Óčko Star prostřednictvím webové stránky Óčko.tv. Hudební kanál by měl být primárně dostupný na území České republiky, hlavním jazykem bude čeština a vysílat bude 24 hodin denně. Stejné podmínky se pak vztahují i na licenci pro program Óčko Expres.

Rada se také seznámila s rozšířením programové nabídky operátora UPC. To spočívá v zařazení trojice zahraničních sportovních programů v HD kvalitě, stanic Eurosport 3 HD, Eurosport 4 HD a Eurosport 5 HD.