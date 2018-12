 »  RRTV: Z Barrandov Plus bude Barrandov Krimi, hiphopové Óčko Black získalo licenci

Jan Brychta

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla na svém dvacátém letošním zasedání o udělení licence pro stanici Óčko Black, která ji opravňuje k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů po dobu dvanácti let Podle údajů uvedených v žádosti by se mělo jednat o hudební kanál zaměřený na hip hop, který chce klást důraz na americkou a česko-slovenskou tvorbu. Vysílat chce na území České republiky, v českém jazyce a po celých 24 hodin denně.

Óčko se také rozhodlo legalizovat terestrické vysílání svého hlavního kanálu, který byl dosud šířen na základě satelitní licence. Rada tak stanici Óčko odsouhlasila celoplošné zemské vysílání na dobu dvanácti let. Óčko je podle této licence hudebním televizním programem, který vysílá v českém jazyce a na území České republiky po dobu 24 hodin denně.

Rada dále povolila společnosti Barrandov Televizní Studio změnit označení názvu programu z Barrandov Plus na Barrandov Krimi včetně změny dalších programových podmínek. Stanice získala původní licenci v březnu 2015 a platit by tak měla až do roku 2027.

Radě se nelíbí vyjádření ČT o Petru Štěpánkovi

Radní se dále rozhodli zahájit přestupkové řízení s Českou televizí. Porušení zákona se mělo veřejnoprávní médium dopustit odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, ve kterém moderátorka mimo jiné řekla No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve velké (vysílací) radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes deset miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem .

Podle vyjádření současných členů Rady se ale jedná o výroky komentátorů z března 2003, pronesené bezprostředně po oznámení částky za prohranou arbitráž. Údajně tak zůstal „zcela opomenut“ další vývoj kauzy, zejména závěry ke kterým došla parlamentní vyšetřovací komise. Diváci tak mohli získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda RRTV . Česká televize tak podle názoru Rady mohla zanedbat svou povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace, které jsou nezbytné pro svobodné vytváření názorů diváků.

Také druhé přestupkové řízení, které Radas Českou televizí tento týden zahájila, spočívá v možném porušení zásad objektivního a vyváženého zpravodajství.

Spor se týká pořadu Reportéři ČT, kde v rámci reportáže S ortelem v zádech oznámila státní zástupkyně Renata Vesecká redakci České televize, že se nebude vyjadřovat k případu soudního sporu s někdejší předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou. Ve skutečnosti ale měla Vesecká říct, že se nebude blíže vyjadřovat nad rámec zaslaného dopisu, ve kterém reagovala na otázky autorů reportáže.