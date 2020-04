 »  RTI připomíná 15 let digitálního rozhlasového vysílání v České republice

Filip Rožánek

Plzeňský operátor RTI cz, který provozuje sadu vysílačů digitálního rozhlasu především v západních Čechách, vydal mimořádný dokument k letošnímu 15. výročí zahájení DAB vysílání v Česku. Na podzim roku 2005 začala s opakovaným zkušebním digitálním vysíláním rozhlasových stanic příbramská firma Teleko.

Patnáctistránkový dokument v PDF se sice jmenuje „Hlavní události DAB+ v ČR 2005–2020“, jeho začátek je ale věnován i experimentálnímu vysílání z roku 1999. Díky dokumentu si můžete připomenout i dnes už neexistující stanice, například ČRo Leonardo.

Jednatel RTI cz Roman Kropáček v nadsázce říká, že za vznik dokumentu může dostatek času kvůli koronavirovým opatřením. „Mnoho skvělých lidí, co znám, se o digitální rozhlasové vysílání DAB zajímá především po technické stránce, ale historie zůstává trochu v pozadí. To byl jeden z důvodů, proč vznikl tento materiál. A druhým důvodem je 15 let vysílání DAB/DAB+ v České republice,“ dodává Kropáček.