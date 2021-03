Rumunský Bittnet kupuje minoritu v české Servodata točící se kolem kontroverzního manažera

Rumunská IT skupina Bittnet Systems kupuje 35procentní podíl v české firmě Servodata. Transakce se má pohybovat okolo částky 40 milionů korun. Postupně tak má dojít k budování mezinárodní IT skupiny zaměřené na IT služby, poradenství a outsourcing.

“Budeme spolupracovat na vybudování regionálně relevantní IT skupiny, která bude schopna reagovat na zvýšenou poptávku po IT službách v celém regionu střední a východní Evropy,“ uvádí k obchodu spoluzakladatel Bittnetu Mihai Logofatu.

Dosavadním jediným akcionářem Servodata byla společnost Moore Technology CZ, tuzemská odnož mezinárodního auditorského a poradenského podniku. V představenstvu Servodata jsou Radovan Hauk, Miloslav Rut a Petr Kymlička, v dozorčí radě pak sedí Marcela Hrdá, někdejší šéfka České pošty točící se i kolem státního IT podniku NAKIT.

Kymlička dříve působil ve vedení českého Deloitte. Jak zjistily Lidové noviny, odešel, protože nadhodnocoval výkazy. Následně zamířil do BDO právě se svým spolupracovníkem Haukem. BDO se poté připojila k Moore. Moore Czech Republic se v poslední době točí kolem Národní sportovní agentury. Marcela Hrdá se mimo jiné angažuje v esportu a chce se napojit na státní struktury.

Servodata naposledy zveřejnila finanční ukazatele za rok 2018. Firmy tehdy měla výnosy 207,2 milionu korun a propadly s z necelé půl miliardy v roce 2017. Ztráta činila téměř tři miliony.

Bittnet se obchoduje na rumunské burze. Tržby v roce 2020 dosáhly na 22,4 milionu eur a meziročně narostly o devět procent. Provozní zisk činil 900 tisíc eur.