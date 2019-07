 »  Ruská televize dostala od Britů vysokou pokutu za neobjektivní vysílání

Filip Rožánek

Britský regulátor Ofcom, který ve Spojeném království dohlíží na rozhlasové a televizní vysílání, udělil vysokou pokutu ruské zpravodajské stanici RT. Sankce ve výši 200 000 liber (zhruba 5,7 milionu korun) padla kvůli sedmi případům zaujatého zpravodajství a publicistiky. Stanice podle britských pravidel neposkytla dostatečný prostor různým názorům.

Všechny monitorované prohřešky se staly mezi 17. březnem 2018 a 26. dubnem 2018. Úřad znepokojilo, kolikrát televize porušila pravidla během tak krátké doby. Pořady se týkaly například otravy Sergeje Skripala, konfliktu v Sýrii nebo ukrajinské politiky.

Ofcom před rozhodnutím vyslechl stanovisko ruské televize, která je financována ze státního rozpočtu. „Držitel licence prohlásil, že jeho posláním je zpřístupnit alternativní pohled na světové dění, zejména pak na události související s Ruskem,“ citoval vyjádření už dříve ve svém věstníku. Regulátor na to namítá, že by se televize při prezentování ruského názoru neměla tvářit, že je to jediný možný pohled.

Stanice RT s pokutou nesouhlasí a napadla ji u londýnského soudu. Do konečného verdiktu ji Ofcom nebude vymáhat. Rusové zpochybňují jak samotné rozhodnutí, tak výši sankce, která je podle nich nepřiměřená i s ohledem na jiná rozhodnutí britského regulátora.