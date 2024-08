Rusko chce zakázat hru o československých legionářích, poškozuje prý zdraví a vývoj dětí

Autor: Ashborne Games

V Rusku se bude řešit, zda nezakázat tamní distribuci české počítačové hry Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games. Státní zastupitelství v Petrohradu podalo žalobu požadující prodej tohoto díla na ruském trhu, informoval zpravodajský web Meduza.





Last Train Home je strategie popisující cestu československých legionářů skrze Rusko do Vladivostoku, kteří odsud následně zamířili zpět do vlasti. V tuzemské kultuře jde o poměrně nezmapované téma. Hra si bere historické základy a na nich staví vlastní příběh.

Podle ruské žaloby český titul podněcuje nenávist a nepřátelství vůči Ruské federaci, má obsahovat nepravdivé informace, popírat historická fakta a oslavovat představitele československých legií. Tyto a další údajné prohřešky údajně mají poškozovat duševní a sociální zdraví a vývoj ruských dětí a zaznělo i tradiční vzdorování tradičním hodnotám.

Podobné věci ruští představitelé uvádí u řady cenzurních zásahů, aktuálně se například v zemi začal blokovat YouTube. Přístupný je pouze přes VPN, po kterých tamní orgány rovněž jdou.

Last Train Home se prodává digitálně na Steamu a na GOGu. Na Steamu je aktuálně v akci za 20 eur, a to v rámci slevového programu společnost THQ Nordic (součást Embracer Group), která Ashborne Games vlastní. Titul byl velmi dobře přijatý (na Metacriticu má skóre 80 ze 100) obsahuje kompletní českou lokalizaci včetně dabingu.