Rusko zablokovalo západní sociální sítě

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor nechal na celém území státu vypnout přístup k Facebooku a Twitteru, na obzoru je zřejmě zablokování TikToku, Instagramu a YouTube.

Zablokování Facebooku zdůvodnil „diskriminací ruských médií a informačních zdrojů“, neboť sociální síť omezila přístup k Russia Today, Sputniku, armádní televizi Zvezda, agentuře RIA Novosti nebo portálům Lenta.ru a Gazeta.ru.

U Twitteru podle agentury TASS uplatnil paragraf zákona o informačních technologiích, jenž ukládá „omezit přístup na stránky obsahující výzvy k nepokojům, extremismu nebo účasti na hromadných veřejných aktivitách pořádaných v rozporu se stanoveným postupem“.

Ostatní sociální sítě od Roskomnadzoru dostávají výzvy, aby zrušily svá omezení uvalená na ruské zdroje. Protože to nejspíš neudělají, dalším krokem bude jejich znepřístupnění na ruském území.

Na ruském internetu byl dále zablokován přístup k ruské verzi BBC, portálu Meduza, Rádiu Svobodná Evropa, stanicím Deutsche Welle a Hlas Ameriky, svou činnost ukončila televize Dožď nebo portál Znak.

Prezident Vladimir Putin v pátek podepsal nový zákon, který zavádí tvrdé postihy za šíření toho, co úřady označí za dezinformaci o ruské armádě nebo diskreditaci ruských ozbrojených sil. Zakázány jsou také výzvy k sankcím. Trestní zákoník stanovuje pokutu až do výše 1,5 milionu rublů, až rok nápravných prací nebo až tři roky nucených prací. Při vážných důsledcích hrozí 15 let odnětí svobody.

Kvůli tomuto zákonu smazal své dosavadní zpravodajství o válce na Ukrajině portál Novaja Gazeta. Své působení v Rusku pozastavují nebo ukončují i zahraniční média, která nechtějí vystavit své zaměstnance a spolupracovníky trestnímu stíhání. Deník Washington Post se rozhodl, že nebude u článků raději uvádět jména svých ruských spolupracovníků.