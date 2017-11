 »  Ruský hacker může být vydán z Prahy do USA. Moskvě se to velmi nelíbí

Jan Sedlák

Ruského hackera Jevgenije Nikulina je možné vydat do Spojených států, potvrdil vrchní soud v Praze. Česko hackera od loňského roku zadržuje ve vazbě na Pankráci a nyní rozhoduje o tom, kam přesně bude, či nebude vydán. O jeho návrat do země usiluje také Rusko.

Česká republika Nikulina zadržela loni v říjnu na žádost FBI. Hacker měl podle amerického zatykače v letech 2012 až 2013 proniknout do systému několika amerických firem včetně Dropboxu, LinkedIn a dalších. Takto měl získat údaje o zhruba 77 milionech osob.

Ruská justice chce Nikulina získat také, a to na základě jiného údajného činu, kterého se měl hacker dopustit už v roce 2009. Dřívější soudní usnesení už potvrdilo, že i do Ruska je možné hackera vydat. Nikulin původně nechtěl ani do jedné ze zemí, oproti vydání do Států ale hlasitě protestuje. Stěžuje si na neexistenci důkazů nebo podjatost soudce Karla Šemíka.

Nelibost Moskvy

Američtí vyšetřovatelé si slibují, že by je hacker mohl dovést k dalším informacím ohledně údajného ovlivňování prezidentských voleb ruskými hackery. S touto akcí se ho také snaží spojit.

To se naopak vůbec nelíbí Moskvě, která proto také usiluje o vydání Nikulina. Zatykač vydala narychlo hned poté, co byl hacker v Praze zadržen. Ve Státech Nikulinovi hrozí trest až 54 let, Američané nicméně tvrdí, že by reálně šlo o 12 až 14 let.

Týdeník Respekt nedávno informoval, že ruská diplomacie o vydání Nikulina aktivně usiluje a pohrozila Česku, že pokud hacker nebude do Ruska vydán, nebudou vydáni stíhaní čeští občané zadržení v Rusku. Na hackera se rovněž měl vyptávat ruský prezident Vladimir Putin, a to během nedávné návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku. Už dříve se informoval také ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Zlatá ruská mládež

Respekt také uvedl, že se ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který o finálním vydání bude rozhodovat, přiklání spíše k vydání do Států. Pelikán nicméně prozatím oficiálně tvrdí, že si musí nejdříve vše podrobně prostudovat a že nechce své rozhodnutí předjímat.

Ruský hacker nyní skrze advokáta podává ústavní stížnost a také může požádat o azyl. To by proces ještě prodloužilo.

Zájem ruských orgánů a vládních činitelů může naznačovat, že Nikulin může být důležitou hackerskou postavou. Dřívější reporty zahraničních médií říkají, že Nikulin měl blízko ke straně Jednotné Rusko, které vládne Putin, a také že patřil mezi takzvanou ruskou zlatou mládež.

Někteří ruští hackeři si díky svým aktivitám umí žít na vysoké noze. Ruská vláda proti nim nutně nezasahuje. Podle debat, které Lupa s některými hackery z Ruska vedla, vláda toleruje (či někdy přímo podporuje) aktivity hackerů v zahraničí. Doma už nikoliv.