"Teleshopping" na Barrandově se má umravnit, jinak mu operátoři odstřihnou číslo

Mobilní operátoři chtějí ukáznit teleshoppingové vysílání pod názvem Rychlá hra, které se i několik hodin denně objevuje na TV Barrandov. Jak ve svém videu na serveru YouTube upozornil Janek Rubeš, jde o herní blok sloužící na podporu předplatného týdeníku Sedmička. Tento časopis také vydává Jaromír Soukup, kterému patří TV Barrandov.

Po zavolání na zpoplatněné číslo zákazník obdrží kód na elektronické předplatné časopisu Sedmička. Jenže teleshoppingový blok se tváří jako soutěžní hra o finanční výhry. Aby soutěžící získali výhru slibovanou na obrazovce, musí se dovolat do studia přes telefonní linku se speciálním tarifem, a poté správně uhádnout tajenku nebo vyřešit obrázkový kvíz.

Podle reportáže se ale propojení se studiem podaří třeba jen jednomu člověku za tři hodiny. Ostatním, kteří se pokoušejí dovolat v domnění, že do studia nikdo nevolá a mají šanci, automat řekne, že tentokrát měli smůlu a mají to zkusit znovu. Každým voláním se ale zvyšuje účet za telefon, takže ve výsledku i ti, co vyhrají, často provolají větší sumu, než jakou získají od provozovatele hry.

Přehrajte si původní reportáž:

Reportáž zaujala Asociaci provozovatelů mobilních sítí, kde se tématem začala zabývat pracovní skupina pro podvody. „Moderátor pořadu aktivně motivuje diváky, aby volali do studia prostřednictvím zpoplatněného čísla a odpovídali na soutěžní otázky. Vzhledem k tomu, že divákům nemusí být zcela zřejmé, že hlavním cílem volání je nákup předplatného časopisu (teleshopping) a nikoli účast v soutěži, považují mobilní operátoři toto chování za eticky sporné a v rozporu s kodexem audiotexových služeb APMS,“ uvádí dnes zveřejněné stanovisko.

Asociace proto vyzvala technického poskytovatele telefonních linek, společnost ATS Praha, aby ve spolupráci s provozovatelem soutěže zajistila soulad teleshoppingu s dobrými mravy a kodexem audiotexových služeb AMPS. „Zejména to znamená, aby zajistila, že divákům bude zřejmé, že voláním na placenou linku získávají předplatné časopisu a dále možnost účasti ve spotřebitelské hře,“ vysvětluje asociace.

Jestliže ATS Praha tento soulad nezajistí do čtvrtka 15. 4. 2021, mobilní operátoři mohou číslo 906 95 33 33 pro volání ze svých sítí blokovat, a to až do doby, dokud nebude zajištěn soulad s pravidly, ke kterým se provozovatel pořadu zavázal.

Různé teleshoppingové bloky jsou dlouhodobě problematickým místem televizního vysílání. Několik jich už za opakované klamavé obchodní praktiky pokutovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, před voláním na drahá čísla také oficiálně varoval Český telekomunikační úřad. Výrobcem většiny teleshoppingových bloků, které komerční televizní stanice vysílají, je kyperská firma Telemedia InteracTV, jejíž studia sídlí v maďarské Budapešti.

Doplněno 19:35 - „ČTÚ odsuzuje podobné praktiky, považuje je za spotřebitelsky klamavé, zejména proto, že zákazníci nejsou zcela jasně informováni o ceně a účelu volání. Úřad prověřuje další okolnosti a míru kompetencí k jejich řešení. Úřad není kompetentní a nemá ambice cenzurovat obsah pořadu ani formu či výši plateb, ale považuje za nepřijatelné, aby nebyl zákazník zcela jasně informován, kolik zaplatí a za co a že bude muset vysoké částky platit, i když se nedovolá do studia za účelem soutěže,“ sdělil Český telekomunikační úřad k pořadu Rychlá hra na svých internetových stránkách.

