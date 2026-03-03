S AI pomáhá financovat firmy, teď český startup expanduje do Německa akvizicí tamní platformy

Česká fintechová platforma Flowpay, která i s umělou inteligencí vyhodnocuje riziko a potenciál malých a středních podniků (MSP) a na základě toho jim poskytuje provozní financování, koupila německou společnost Tapline. Ta vyvinula řešení pro financování firem z oblasti AI, SaaS a dalších technologicky orientovaných startupů. Cenu firmy nezveřejnily. Dosud německá společnost přilákala investice ve výši 50 milionů eur.
Flowpay se dosud zaměřoval na financování tradičních malých a středních podniků, kterým nabízí rychlý přístup ke kapitálu jako alternativu k bankovnímu financování. Pomocí umělé inteligence automatizuje celý proces od žádosti po vyhodnocení a data si zjišťuje z pokladních nebo e-commerce platforem. Loni do něj poslal částku přibližně 755 milionů korun londýnský investiční správce Fasanara Capital a kromě toho jej Deloitte označil jako zajímavou rychle rostoucí technologickou firmu v regionu.
V oblasti financování ale technologické, AI a SaaS společnosti fungují na růstově orientovaných obchodních modelech, které vytvářejí specifické potřeby v oblasti pracovního kapitálu a řízení cash-flow. „Tapline přebíráme v plném rozsahu, včetně technologie, know-how i týmu,“ říká zakladatel Flowpay William Jalloul.
Tapline nabízí flexibilní financování technologickým startupům a SaaS firmám na základě jejich budoucích příjmů. Výše kapitálu i podmínky splácení se průběžně mění podle aktuální výkonnosti firmy. Model umožňuje získat finance bez zajištění a bez ředění vlastnických podílů. Firma má silnou pozici v Německu, kromě toho působí ve Velké Británii, Estonsku, Polsku a Česku.
Jen v Německu a Velké Británii se trh s financováním malých a středních podniků pohybuje dohromady kolem 200 miliard eur ročně. Flowpay uvádí, že konzervativní přístup tradičních bank k úvěrování MSP otevřel prostor alternativním modelům financování, které dnes pokrývají 20 až 30 % tohoto trhu.