S AI zjišťují, jak lidé fungují s hudbou, do jejich projektu proudí peníze i z Česka

Iva Brejlová
Dnes
Startup GRAI, který staví aplikace umožňující hrát si s hudbou pomocí umělé inteligence, získal na své plány s AI investici ve výši 9 milionů dolarů (asi 190 milionů Kč). Jeho cílem je uspět s nástrojem, který do hudby zapojuje AI a chce s ní změnit, jak s hudbou lidé pracují. Firmu založili běloruští zakladatelé, kteří dříve prodali svou aplikaci Vochi pro tvorbu videí společnosti Pinterest. Část peněz nové investice přichází z Česka, odkud Grai podpořili investoři z Tensor Ventures.

„S pomocí umělé inteligence se zaměřujeme na to, abychom pochopili, jak se lidé ve skutečnosti pohybují v hudebním světě: co s hudbou dělají, jak ji sdílejí, jak se stává součástí kultury, a jak ji učinit zábavnou a kreativní pro všechny,“ uvádí firma. Zakladatelé popisují, že cílí na generace Z či Alfa, které se s pomocí hudby chtějí zapojit. Jejich produkty umožňují uživatelům spolu s kamarády remixovat populární skladby, nebo „hudební sandboxy s umělou inteligencí“. Společnost vybudovala vlastní graf vkusu a účasti, audio systém v reálném čase a pipeline derivátů, technickou architekturu navrženou k transformaci skladeb. Důležitým prvkem má být spolupráce s umělci.

Kolo společně vedly Khosla Ventures a Inovo VC. Vedle nich a českého Tensor Ventures se kola účastnily také Tiny.VC, Flyer One Ventures a a16z Scout Fund. Mezi andělské investory patří Andrew Zhai (spoluzakladatel Genova Labs, dříve Pinterest), Greg Tkachenko (zakladatel Unreal Labs, dříve Snap), Rob Reid (zakladatel Rhapsody) a Dima Shvets (MirAI, Reface).

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

