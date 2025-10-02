Lupa.cz  »  S čím se potýkala Heureka.cz? Její ex-šéf Tomáš Braverman vydává knihu ze zákulisí firmy

S čím se potýkala Heureka.cz? Její ex-šéf Tomáš Braverman vydává knihu ze zákulisí firmy

David Slížek
Dnes
Tomas Braverman - Slevomat Autor: Slevomat

„Roli CEO Heureky jsem převzal v roce 2013, což bylo asi šest let od jejího vzniku. Už tehdy šlo o úspěšnou firmu. Nám se ji pak během jediné dekády spolu s týmem a investory podařilo zdesetinásobit takřka ve všech metrikách. Za těch deset let jsem se naučil neskutečné množství věcí. Také jsem samozřejmě udělal spoustu chyb. A své nabyté zkušenosti jsem sepsal do této knihy. Myslím si, že mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro mnoho ostatních, aniž by museli všechno prožívat na vlastní kůži. A třeba se tak díky tomu vyhnou zbytečným přešlapům,“ píše v předmluvě své knihy Heuréka! Jak ze startupu vybudovat scaleup někdejší dlouholetý šéf firmy Tomáš Braverman.

Knížku 7. října vydává vydavatelství Jan Melvil Publishing. Dostupná bude jak v papírové, tak v elektronické verzi. Na přelomu listopadu a prosince má vyjít i audioverze, kterou namluvil sám Braverman.

Heuréka - kniha - Tomáš BravermanAutor: Jan Melvil Publishing

Braverman v Heurece pracoval deset let a skončil na podzim 2023. O půl roku později nastoupil do funkce výkonného ředitele Slevomat Group, kde působí dodnes.

V knize popisuje start své e-commerce kariéry v e-shopu Kasa.cz bratrů Petra a Martina Kasových, nástup do Heureky a peripetie, které zažil v této firmě, včetně střídaní majitelů a investorů a různých krizí, kterými společnost prošla. 

Text prokládá radami a návody, jak se při vedení firmy chovat, od vytváření strategie, přes SEO a personalistiku až ke krizové komunikaci.

