S novou vládou končí vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, kopal za jinou stranu

Jan Sedlák
Dnes
Jan Kavalírek Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

S příchodem nové vlády končí ve funkci dosavadní náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Jan Kavalírek. Jeho odchod se dal očekávat, Kavalírek byl politickým náměstkem za TOP 09. V minulosti se nebránil tomu, že by ve funkci zůstal, protože dle jeho slov řeší apolitické kroky a agendu, ale rozdělování podobných funkcí má jasná politická pravidla. Andrej Babiš, respektive staronový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) mají představit nového AI zmocněnce.

“Nová politická koalice má svůj tým, a to je naprosto v pořádku. S novým vedením komunikuji, aby bylo předání agendy co nejhladší a aby projekty, které jsme na MPO společně nastartovali, mohly plynule pokračovat. Vše probíhá konstruktivně, za což jsem upřímně rád,” uvedl Kavalírek.

Kavalírek nyní řeší své další působení, v oblasti AI by chtěl zůstat. “Už jednám o tom, jak a z jakého místa mohu být naší AI komunitě dál co nejvíce užitečný,” sdělil.

O Kavalírkovi jsme na Lupě více psali. Za Česko například v Bruselu rozjednal zmírnění regulace nadějného oboru (AI Actu), rozjel přípravu výstavby AI gigafactory na našem území (Havlíček chce udělat revizi), podílel se na napsání zákona o umělé inteligence, pomohl na ministerstvu vybudovat tým pro AI a podobně. Stal se také AI osobností roku.

“Po vzájemných diskusích věřím, že i pro nového ministra a jeho tým bude AI prioritou, stejně jako byla pro nás. Držím jim proto v jejich práci upřímně palce a jsem připraven je v tom maximálně podpořit,” doplnil Kavalírek.

Témata:

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

