Pilulka.cz začíná experimentovat s výdejními boxy

Pilulka.cz spustila v Praze na Senovážném náměstí první „PilulkaBox“ – úschovnu zásilek, která umožňuje vyzvednutí objednávky bez obsluhy, brzy mají přijít další.

Další boxy by se měly objevit v kamenných lékárnách (lékárny Pilulky a partnerské lékárny), těch je v současnosti po republice asi 150. Do budoucna se počítá i s napojením na samořiditelné vozidlo, které zásilky doručí do vybraných lokalit až k zákazníkům samo.

Výdejní boxy se od konkurence v principu nijak neliší, jako službu navíc chce ale Pilulka poskytnout odborné poradenství. Jakmile je zásilka připravena k odběru, obdrží zákazník SMS zprávu s informací o vyzvednutí a kódem, který při vyzvednutí zadá na displeji schránky.

„Boxy chceme umísťovat primárně v našich lékárnách, aby měl zákazník možnost využít jak online služby, tak nezastupitelnou roli lékárníka v oblasti poradenství. Autonomní výdej objednaného zboží je dlouhodobě naší vizí a očekáváme, že jednou bude obdobným zařízením vybavena většina našich kamenných lékáren. PilulkaBox navíc rozšiřuje šíři sortimentu lékárny více jak třicetkrát. Boxy naopak nechceme umisťovat do exteriéru s nevhodnými teplotními podmínkami pro náš sortiment,“ prohlásil k tomuto kroku Martin Kasa, spolumajitel Pilulka.cz.

Skupina Pilulka působí na českém, slovenském a rumunském trhu od roku 2013 a provozuje více síť kamenných lékáren společně s internetovými lékárnami Pilulka.cz, Pilulka.sk a Pilulka.ro.