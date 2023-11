Sam Altman je oficiálně znovu šéfem OpenAI, v představenstvu nově bude i zástupce Microsoftu

Autor: Depositphotos

Interní krize v americké firmě OpenAI, která provozuje ChatGPT a další AI služby, se dočkala oficiálního rozuzlení. Společnost oficiálně oznámila, že se její spoluzakladatel Sam Altman vrací do pozice výkonného ředitele. Do role technické ředitelky se vrací také Mira Murati a do firmy znovu nastupují také zaměstnanci, kteří původně podali výpovědi kvůli Altmanově nucenému odchodu. „Nepřišli jsme o jediného zaměstnance,“ potvrdil Altman. Do role prezidenta firmy/neziskové organizace se vrací také další spoluzakladatel Greg Brockman.





Představenstvo, které nečekaným propuštěním Altmana před necelými dvěma týdny krizi odstartovalo, skončilo a OpenAI má nový tříčlenný prozatimní board, který má za úkol připravit volbu budoucího trvalého představenstva. Jeho členy jsou podle očekávání někdejší předseda představenstva Twitteru a bývalý co-CEO firmy Salesforce Bret Taylor (nový předseda boardu), podnikatel Larry Summers a také šéf služby Quora Adam D’Angelo, který je jediným členem původního představenstva, jenž na pozici zůstává.





V budoucím trvalém představenstvu má zasednout také zástupce firmy Microsoft, která je hlavním investorem OpenAI. Nebude mít hlasovací práva, půjde o roli pozorovatele, oznámila firma. Prozatimní představenstvo má také zorganizovat nezávislé vyšetřování krize. O přesných důvodech Altmanova propuštění stále kolují různé nepotvrzené hypotézy, ale i Altman odmítá odpovídat na dotazy, proč vlastně k vyhrocení situace došlo.

Altmana před necelými dvěma týdny odvolalo tehdejší představenstvo se zdůvodněním, že ztratil jeho důvěru. Překvapivý krok přitom dopředu neoznámilo ani velkým investorům. Vzápětí se rozjela řada jednání o stabilizaci firmy, a když se za Altmana postavilo přes 90 % zaměstnanců, původní board odstoupil a Altman se mohl do společnosti vrátit.

