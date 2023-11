Sam Altman se vrací do čela OpenAI

Vnitřní krize ve společnosti OpenAI se dočkala dalšího zvratu. Spoluzakladatel organizace Sam Altman se po necelém týdnu od chvíle, kdy ho představenstvo zbavilo role výkonného ředitele, do své funkce vrací. OpenAI to oznámila na sociální síti X, dohodu potvrdil také sám Altman či šéf Microsoftu Satya Nadella.

We have reached an agreement in principle for Sam to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.