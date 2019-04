 »  Samsung má problém, skládacímu telefonu Galaxy Fold praská displej

Samsung, který zkouší nastavit nový standard přístrojů, které se skládají a rozkládají, má zdá se nový problém, řada recenzentů Galaxy Fold hlásí prasknutí displeje.

Samsung slíbil, že důvody závady prošetří, prodejům přístroje stojícího ke 2 000 dolarů, který by měl zamířit na trh již 26. Dubna, to ale nejspíš moc nepomůže. Podle hlášení některých recenzentů problémy začaly tím, že testeři na obrazovce odstranili to, co vypadalo jako ochranný film, co ale možná být odstraněno nemělo. Na závadu již stačily zareagovat také akcie společnosti, které se začaly lehce propadat.

Nový přístroj je zařízení někde na pomezí telefonu a tabletu, vzhledem k tomu, že Samsung přístroje dříve pouze zdálky ukázal, jsou recenzenti renomovaných medií (The Verge, CNBC) a tiskových agentur (Bloomberg) prvními, kdo mají možnost zařízení testovat.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw