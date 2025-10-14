Lupa.cz  »  Samsung nabízí k novým televizorům časově omezené digitální služby

Samsung nabízí k novým televizorům časově omezené digitální služby

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sledování filmů, seriály, popcorn, kino, streaming Autor: Pixabay

Společnost Samsung představila digitální bonusy pro majitele svých chytrých televizorů a projektorů modelové řady 2025 s operačním systémem Tizen. V rámci této nabídky, která probíhá do 30. června 2026, mohou noví i stávající zákazníci v České republice získat přístup k několika digitálním službám a slevám.

Balíček výhod zahrnuje měsíční předplatné herní služby Xbox Game Pass Ultimate, dvouměsíční přístup ke službě Lepší.TV včetně streamovací platformy HBO Max a také vouchery na dva filmy v rozlišení 4K v aplikaci Rakuten TV. Majitelé lifestylových televizorů mohou navíc využít půlroční bezplatný vstup do galerie Art Store, která obsahuje digitální reprodukce uměleckých děl.

Nabídka dvouměsíčního předplatného Lepší.TV s HBO Max platí pouze pro nové uživatele. Kód na voucheru umožňuje aktivaci balíčku Lepší.TV Klasik společně s balíčkem HBO na dobu 2 měsíců zdarma. Zákazník poté získá možnost prodloužit oba balíčky o další 2 měsíce s 50% slevou. Balíček Lepší.TV Klasik v takovém případě stojí 125 Kč měsíčně a balíček HBO 115 Kč měsíčně. Předplatné se poté bude automaticky obnovovat každý měsíc, dokud ho uživatel nezruší.

Podle vyjádření společnosti je výběr služeb uzpůsobený pro český trh. K aktivaci bonusů je zapotřebí přihlásit se k účtu Samsung na příslušném zařízení a využít aplikaci Samsung Promotion. Není nutné nahrávat doklady o koupi, nárok na výhody se ověřuje přímo prostřednictvím televizoru nebo projektoru. Samsung zároveň uvedl, že plánuje nabídku v budoucnu dále rozšiřovat.

Akce se vztahuje na modely QLED, Neo QLED a OLED televizorů z roku 2025, a také na projektory se systémem Tizen. Kompletní výpis podporovaných přístrojů je na stránkách výrobce jako tabulka ve formátu PDF.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).