 »  Samsung nakonec zahájení prodeje problematického Galaxy Fold odloží

Karel Wolf

Po nahlášení problémů s praskajícími displeji, se kterými se potýkali recenzenti přístroje, to chvíli vypadalo, že se kromě prošetřování nic dít nebude, Samsung ale nakonec přeci jen zahájení prodejů svého skládacího telefonu odkládá.

Telefon, který bude stát v základní verzi 1980 USD (v přepočtu asi 45 tisíc Kč), měl zamířit na trh již 26. dubna, tedy alespoň v USA, Evropa si měla počkat do 3. května. Nyní to vypadá, že až do provedení interních testů se rozhodně nic konat nebude, společnost již oficiálně oznámila odklad.

Jak jsme upozornili před Velikonocemi, řada recenzentů Galaxy Fold, což byla první skupina testerů telefonu mimo zaměstnance Samsungu, hlásila po velmi krátké době užívání přístoje prasknutí displeje. Podle hlášení některých recenzentů problémy začaly tím, že testeři na obrazovce odstranili to, co vypadalo jako ochranný film, stejný problém ale měli i někteří recenzenti, kteří z displeje nic neodstraňovali.

Celá kauza je poměrně napjatě sledovaná, neboť může teoreticky předurčit celý osud konceptu rozkládacích telefonů, Galaxy Fold je totiž konec konců průkopnický model.