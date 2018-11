 »  Samsung představil vlastní kit pro upgrade starších televizorů na příjem DVB-T2/HEVC

Jan Brychta

Na včerejší konferenci Innovation Day, kterou pořádají České Radiokomunikace, představil šéf produktového marketingu společnosti Samsung Libor Bauer nové řešení, které výrobce nejprodávanějších televizorů v tuzemsku vyvinul pro starší televizory, které nejsou ještě kompatibilní s novým formátem zemského televizního vysílání DVB-T2.

Certifikací DVB-T2 ověřeno, kterou udělují České Radiokomunikace, disponují všechny televizory Samsung z loňské a letošní modelové řady. Pro ty vyrobené v letech 2012 až 2016 pak Samsung vyvinul tzv. Evolution Kit SEK-4500, který zajistí přijímači nejaktuálnější software i funkce, včetně příjmu DVB-T2 vysílání.



Autor: Karel Choc Samsung Evolution Kit SEK-4500

Zařízení zatím není na českém trhu a neprošlo tak ani zmíněnou certifikací, objevit by se mělo během několika týdnů. Proto také nemá ani stanovenu cenu, podle neoficiálních informací by se mohla pohybovat kolem tří tisíc korun.

U většiny televizorů by také mohla odpadnout nutnost druhého ovládání, která nastává v případě koupě set-top boxu. Se zařízením bude dodáváno klasické One Remote ovládání od Samsungu využívající připojení skrze Bluetooth, přes které by mělo být možné ovládat i připojený televizor.

Recenzi přístroje připravujeme.