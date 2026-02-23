Lupa.cz  »  Samsung přidá do telefonů Perplexity, češtinu v AI funkcích ale stále plně nepodporuje

Samsung přidá do telefonů Perplexity, češtinu v AI funkcích ale stále plně nepodporuje

David Slížek
Včera
Samsung - Galaxy S25 - smartphone Autor: Samsung

V chystaných smartphonech Samsung Galaxy S26 si uživatelé budou moci zapnout AI asistenta Perplexity. Firma oznámila, že jej nově zabuduje do své Galaxy AI. Asistenta bude možné vyvolat i hlasovým povelem „Hey Plex“ – podobně jako je možné pomocí fráze „OK Google“ vyvolat AI asistenta Googlu nebo přes „Hi Bixby“ asistenta Samsungu.

„AI agenta Perplexity Samsung hluboce integruje do vybraných aplikací, včetně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář, dále do vybraných aplikací třetích stran a umožní uživatelům plynule přecházet mezi úkoly bez nutnosti ručního ovládání jednotlivých aplikací,“ doplňuje v tiskové zprávě Samsung.

AI chatbot Perplexity podporuje češtinu. V rámci Galaxy AI ale řada funkcí ve smartphonech Samsungu podporu češtiny nemá. Automatické přepisy textu či překlady tak nadále bude možné provádět jen z jiných jazyků. To pro část uživatelů výrazně omezuje možnosti využití AI funkcí v telefonu. 

Perplexity se má do smartphonů Samsungu dostat s aktualizací rozhraní One UI 8.5, kterou chce firma představit tento týden s uvedením nové řady S26. Samsung zatím neuvedl, zda a kdy bude nový AI asistent dostupný i majitelům starších telefonů.

