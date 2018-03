 »  Samsung rozšiřuje v letošní nabídce řadu velkoformátových obrazovek

Jan Brychta

Společnost Samsung uvedla v rámci akce First Look New York pořádané na americké burze detailní informace o svých vlajkových modelech, televizorech QLED i o rozšířené modelové řadě televizorů UHD, Premium UHD a ultravelkoformátových televizorů. Jednotlivé modelové řady budou v České republice postupně dostupné od dubna, ceny pro český trh ještě nebyly stanoveny.

Jihokorejský výrobce se rozhodl rozšířit nabídku velkoformátových televizorů a představil několik modelů s úhlopříčkou obrazovky 75 palců a více. Jedná se o reakci na rostoucí poptávku, když čtyřicet procent obratu z prodeje televizorů Samsung v severní Americe tvořily přístroje s úhlopříčkami obrazovek 65 palců a více. Letošní podíl by měl překročit padesát procent.

Novinky u letošních modelů

Přímé zadní podsvícení Direct Full Array Kontrastní technologií přímého zadního podsvícení Direct Full Array (DFA) budou vybaveny modely televizorů Q9F. Jedná se o systém řízených LED diod pro lepší kontrast na obrazovce.

Režim Ambient Režim přes mobilní aplikaci rozpozná barvu a vzor zdi, na které je televizor nainstalován, a dokáže obrazovku přizpůsobit dekoru interiéru. Zákazníci tak na vypnutém televizoru neuvidí jen prázdnou černou obrazovku. Do budoucna by měly být v režimu Ambient dostupné i informace z oblasti počasí nebo dopravy.

One Invisible Connection Nový kabel One Invisible Connection postačí k propojení televizoru, externích zařízení a elektrické zásuvky a dokáže přenášet data i elektrický proud zároveň. Jde o vůbec první kabel pro televizory, který v jediném svazku dokáže přenášet vysokokapacitní audiovizuální data rychlostí světla a zároveň zajistit napájení. K výrobě kabelu se používá teflon, jenž je odolný vůči vysokým teplotám. Součástí kabelu je také izolační systém, který v případě porušení kabelu přeruší přívod elektrického proudu.

Modelová řada televizorů Samsung pro rok 2018 zahrnuje více než jedenáct modelů televizorů napříč kategoriemi QLED, Premium UHD, UHD a ultravelkoformátových televizorů v různých velikostech. Součástí letošní modelové řady jsou televizory s plochou i prohnutou obrazovkou.