 »  Samsung zavřel továrnu v Kumi kvůli koronaviru

Karel Wolf

Samsung dočasně uzavřel svůj tovární komplex v jihokorejské Kumi, stalo se tak v návaznosti na první potvrzený případ výskytu koronaviru (COVID-19) v areálu koncem minulého týdne.

„Společnost umístila kolegy, kteří přišli do kontaktu s infikovaným zaměstnancem, do karantény a podnikla nutné kroky, aby je nechala otestovat na možnou infekci,“ cituje Reuters společnost Samsung.

Omezení provozu by mělo být pouze krátkodobé (původně mělo končit již zítra, tedy 25. 2.) a nemělo by mít dopad na globální dodávky. I pokud by musela továrna zůstat zavřená déle, tovární komplex v Kumi (nalézá se poblíž metropole Tegu) generuje pouze zlomek produkce mobilní divize Samsungu. Primárně jsou zde vyráběny hi-endové telefonní přístroje pro domácí trh. Valná většina světové produkce chytrých mobilních telefonů značky se vyrábí ve Vietnamu a Indii. Samsung také ujistil, že jeho další domácí produkce není nijak ohrožena a dodávky čipů a displejů, které se vyrábí ve zcela odlišných koutech země, budou probíhat podle plánu.