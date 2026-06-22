Šance pro Čechy, korejský e-shopový gigant s 30 miliony zákazníků chce prodávat naše zboží

Jihokorejská společnost Coupang, která patří k největším e-commerce hráčům v Asii a která je čast označovaná jako “korejský Amazon”, začala hledat dodavatele z České republiky. Chce prodávat jejich zboží na své platformě Marketplace.
Čechům se může otevřít velký trh, Coupang má zhruba 30 milionů aktivních uživatelů. Akcie podniku se obchodují na burze NYSE. Tržní hodnota Coupangu činí přes 32 miliard dolarů. Roční tržby přesahují 35 miliard dolarů s meziročním růstem přes 14 procent. Čistý zisk dosáhl na 208 milionů dolarů.
Korejci začali navazovat vztahy s českými partnery skrze státní agenturu CzechTrade a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ty pro první z nich uspořádala takzvaný Sourcing Day pro individuální konzultace.
Prostor se otevírá pro řadu oborů, na Coupangu lze prodávat kosmetiku, nápoje, potraviny, doplňky stravy, produkty pro domácnost, sportovní potřeby, designové a lifestylové produkty, potřeby pro domácí mazlíčky a tak dále. Korejci údajně vnímají evropské produkty obecně jako kvalitní, důvěryhodné, bezpečné a inovativní.
“Významnou výhodou spolupráce s platformou Coupang je možnost vstoupit na korejský trh prostřednictvím přeshraničního e-commerce prodeje s relativně nízkými počátečními náklady. Úspěšné produkty mohou následně přejít do modelu lokální distribuce a skladování v Jižní Koreji, což dále zvyšuje jejich obchodní potenciál,” uvedl CzechTrade.
“Jižní Korea představuje pro české firmy atraktivní trh s vysokou kupní silou a mimořádně rozvinutým prostředím elektronického obchodování,” navázal Rudolf Klepáček, ředitel CzechTradu. Více než 95 procent obyvatel Jižní Koreje využívá internetu a online nakupování je tam běžnou součástí každodenního života.
CzechTrade má v Soulu lokální zastoupení, tamní kancelář vede Kryštof Rygl. Skrze něj mohou české subjekty rozjet snahy se do Koreji dostat.
Vzájemná obchodní výměna mezi Českem a Jižní Koreou dosahuje na zhruba šest miliard dolarů ročně. Poslední meziroční růst činil 31 procent.
Jižní Korea má jeden z nejrychlejších internetů na světě, a to i díky těmto malým anténám umístěným skoro všude: