Sandokana sledovalo na ČT2 průměrně 437 tisíc diváků

Úvodní dvě epizody dobrodružného seriálu Sandokan sledovalo ve čtvrtek večer na ČT2 průměrně 437 tisíc diváků starších 15 let. Stanice v této věkové skupině dosáhla podílu na publiku 15,31 procenta.
První díl sledovalo průměrně 434 tisíc diváků, druhý 439 tisíc. Lupě informace poskytlo tiskové oddělení České televize. Italský seriál se díky tomuto výsledku zařadil do trojice nejsledovanějších večerních pořadů napříč televizními stanicemi.
Průměrný zásah obou epizod činil 755 tisíc lidí starších 15 let. Do zásahu se započítává každý, kdo pořad sledoval alespoň tři minuty v kuse.
ČT2 uvádí restaurovanou verzi šestidílné minisérie s původním českým dabingem. Další dvě části odvysílá v úterý 28. července, závěrečné epizody následují ve čtvrtek 30. července. Seriál je dostupný také v iVysílání, kde jsou už ke zhlédnutí všechny díly.