SAP HANA je první zapsanou službou v novém národním katalogu cloud computingu

Autor: SAP

Česká pobočka české společnosti SAP byla zapsána do nového katalogu poskytovatelů cloud computingu, a to s produkty SAP S/4HANA Cloud private edition. V dosavadním katalogu je zapsaná řada poskytovatelů, většina z nich poskytuje služby Microsoftu.





“V tuto chvíli je podle našich informací SAP před ostatními dodavateli, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy, nebo podání svých žádostí pro zápis do katalogu cloud computingu v souladu s vyhláškou č. 316/2021 Sb.,” uvedl Zdeněk Panec, vedoucí týmu pro veřejné zakázky v SAPu.





“V roce 2021 byly novelizovány zákonné podmínky pro zápis do katalogu cloud computingu. Nové požadavky na ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací musí splnit každá firma, která bude chtít poskytovat své cloudové služby pro veřejnou správu i po prvním lednu 2024.”

“V současné době se povinnost využívat služby zapsané v katalogu cloud computingu vztahuje na ministerstva. V příštím roce by se v souvislosti se začleněním směrnice NIS2 do českého právního řádu měla regulace pro využívání cloudových služeb rozšířit až na šest tisíc subjektů. Mělo by se jednat o poskytovatele služeb v oblasti energetiky, dopravy, bankovnictví, poštovních služeb nebo potravinářství. Dále se bude vztahovat na města, kraje či nemocnice.”