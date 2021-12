Satelitní distribuci stanic RTVS zajistí M7 Group

Slovenská veřejnoprávní televizní a rozhlasová skupina RTVS si vybrala jako partnera pro satelitní distribuci všech svých programů společnost M7 Group. Dlouhodobá smlouva se týká šíření televizních okruhů Jednotka, Dvojka, Trojka a chystaného RTVS Šport prostřednictvím satelitu Astra na pozici 23,5 stupně východně.

Všechny stanice budou vysílat v HD. Aby byl zajištěn plynulý přechod od stávajícího poskytovatele, začne M7 s distribucí stanic ještě tento měsíc.



Autor: M7 Group Jaromír Glisník z M7 Group (vlevo) s generálním ředitelem RTVS Jaroslavem Rezníkem.

„Vybrali jsme si M7 jako našeho satelitního partnera, protože předložili nejlepší nabídku. Zároveň jsme si vědomi toho, že M7 poskytuje vynikající a vysoce kvalitní řešení satelitní distribuce v našem regionu. To je pro veřejnoprávní vysílací společnost, jako jsme my, zásadní. Partnerství s M7 navíc zajišťuje distribuci našich kanálů do všech domácností se Skylink TV a zároveň nám umožňuje používat satelitní signál k poskytování kanálů dalším operátorům. Těšíme se na skvělou spolupráci v následujících letech,“ prohlásil generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník.

Slovenští zákazníci Skylinku najdou stanice na pozicích 1 (Jednotka HD), 2 (Dvojka HD), 18 (Trojka HD) a 98 (RTVS Šport HD, vysílání zahájí 20. prosince).