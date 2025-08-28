Lupa.cz  »  Saúdskou fotbalovou ligu bude v Česku a na Slovensku vysílat Strike TV

Saúdskou fotbalovou ligu bude v Česku a na Slovensku vysílat Strike TV

Filip Rožánek
Dnes
Saudi Pro League Autor: Strike TV

Saúdskoarabská fotbalová Pro League, která v posledních letech přilákala řadu světových hvězd, bude nově dostupná pro diváky v České republice a na Slovensku. Exkluzivní vysílací práva získala televizní stanice Strike TV, která v každém kole nabídne dva přenosy, z toho jeden s českým komentářem.

Soutěž se v posledních sezónách stala novým působištěm pro slavné hráče, jako jsou Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané nebo N'Golo Kanté. Právě na zápasy jejich klubů Al-Nassr, Al-Ittihad a Al-Hilal se chce stanice zaměřit. Stanice připomíná, že saúdské týmy v posledním přestupovém období posílili i hráči jako Kingsley Coman, Theo Hernández nebo Darwin Núñez.

Ambice saúdské ligy potvrdily i nedávné výsledky na mistrovství světa klubů, kde tým Al Hilal vyřadil po výsledku 4:3 v prodloužení Manchester City a ve skupině remizoval 1:1 s Realem Madrid.

Televize láká na „elektrizující atmosféru“ a uvádí, že se soutěž stala nejnavštěvovanější ligou v Asii s průměrnou návštěvností přes 15 000 diváků na zápas. Podle portálu Sofascore se však průměrná návštěvnost v uplynulé sezóně pohybovala přibližně na polovině této hodnoty, konkrétně 7 885 diváků na utkání.

Vysílání bude dostupné prostřednictvím operátorů Telly, Oneplay a T-Mobile v České republice a v sítích Telekom a Digi na Slovensku. Stanice Strike TV sídlí v Bratislavě a jejím majitelem je Vladimír Rusnák, který je zároveň šéfem satelitní a internetové televizní platformy Telly.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

