 »  Sazka se chce stát čtvrtým operátorem, zvažuje vstup do aukce kmitočtů

Jan Sedlák

Prozatím nejvíce hlasitým zájemcem o pozici čtvrtého mobilního operátora v Česku je Nordic Telecom. Účast v aukci na 5G kmitočty ale zvažuje více hráčů, přičemž podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou to i zahraniční subjekty ze Spojených států (přítomnost v Česku mají AT&T a Verizon, provozují odsud globální služby) či Jižní Koreji. Web Info.cz nyní přišel se zprávou, že zájem jeví i Sazka.

„V současnosti z pozice největšího virtuálního operátora analyzujeme připravovanou aukci. Až na základě zveřejnění finálních podmínek aukce se rozhodneme, zda se jí zúčastníme,“ uvedla Sazka pro Info.cz. Společnost už nějakou dobu provozuje virtuálního operátora SAZKAmobil. Sazka Telecommunications se do aukce hlásila už v roce 2013.

Sazka spadá do skupiny KKCG. Ta v posledních letech významně investuje do ICT byznysu a považuje ho za jednu z hlavních priorit. KKCG například koupila 70procentní podíl v AutoContu, na což následně navázala odkupem Cleverlance Enterprise Solutions. Dále společně s Foxconnem provozuje datacentrum SafeDX či skrze DataSpring provozuje datacentrum v Lužici u Hodonína. Přes Springtide Ventures pak firma investuje do startupů.