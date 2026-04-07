Se Seznamem půjde komunikovat hlasem, firma připravuje AI asistenta ve stylu Siri

Seznam.cz připravuje umělou inteligenci, se kterou bude možné komunikovat hlasem v českém jazyce. Bude postavená na generativní AI, respektive velkých jazykových modelech, na nichž v Seznamu už nějakou dobu dělají.
Seznam novinku naznačil v pracovním inzerátu, v němž hledá dabéra. “Dostáváme se do doby, kdy se budeme moci bavit s umělou inteligencí stejně přirozeně jako s člověkem. Budujeme vlastní generativní AI a pro její hlasový výstup hledáme hlas,” uvedla největší internetová firma u nás.
Seznam koncem loňského roku spustil službu Seznam Asistent, což je česká alternativa k ChatGPT, Gemini a dalším podobným technologiím. Komunikace skrze hlas na tyto možnosti naváže. Právě ChatGPT nebo Gemini už možnost zadávání povelů hlasem mají.
Hlasová Seznam AI má “pomáhat lidem rychle pochopit dění, vysvětlit složitá témata nebo se lépe rozhodnout při nákupu.” Hlas hledaného dabéra či dabérky se má objevit napříč službami Seznamu, od zpravodajství přes encyklopedické dotazy až po nakupování, cestování a navigaci.
Nahrávání se rozjede v průběhu května, aby byl model připraven na další rozvoj svých hlasových funkcí.