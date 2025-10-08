Lupa.cz  »  Šéf DIA Martin Mesršmíd kvůli problémům s eDoklady končí, ministr přijal jeho rezignaci

Šéf DIA Martin Mesršmíd kvůli problémům s eDoklady končí, ministr přijal jeho rezignaci

David Slížek
Dnes
Martin Mesršmíd Autor: Úřad vlády ČR

Kapacitní problémy aplikace eDoklady, která při sněmovních volbách neustála zájem uživatelů, stály místo ředitele Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída.

Ten svou rezignaci nabídl vicepremiérovi pro digitalizaci Mariánu Jurečkovi poté, co uznal, že DIA špatně odhadla, jak velkou zátěž má aplikace očekávat a nebyla na volební víkend dostatečně připravena. 

„Došlo k nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému,“ uvedl Mesršmíd.

Jurečka jeho rezignaci k 23. říjnu 2025 přijal, oznámila dnes DIA v tiskové zprávě.

Pro eDoklady byly sněmovní volby prvním velkým zátěžovým testem, kdy je mělo během relativně krátké doby využít větší množství uživatelů. Aplikace se ale začala v pátek, těsně před otevřením volebních místností, potýkat s problémy. Přihlášení uživatelů trvalo dlouho a hlavně nebylo možné stáhnout aktuální informace o uložených dokladech. 

DIA po pěti hodinách nasadila novou verzi aplikace, která většinu problémů vyřešila. Oprava ale nebyla zcela stabilní, a tak úřad uživatelům doporučil, aby si k volbám pro jistotu vzali plastový občanský průkaz.¨

eDoklady má podle DIA nainstalováno asi 830 tisíc uživatelů. V pátek úřad zaznamenal asi 1,5 milionů pokusů o přihlášení během čtyř hodin. 

