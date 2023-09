Šéf Spotify: nechceme úplný zákaz hudby vygenerované AI

Autor: Depositphotos

Spotify neplánuje zakázat na své platformě pro streamování hudby obsah vytvořený umělou inteligencí. V rozhovoru pro BBC to řekl šéf platformy Daniel Ek. Zkraje roku přitom přitom Spotify stáhlo skladbu s hlasy přizpůsobenými AI tak, aby napodobovaly interprety Drakea a The Weeknda. Tvůrce klonované verze písně Heart of my Sleeve, který vystupuje jako Ghostwriter se pak neúspěšně pokusil o nominaci skladby na cenu Grammy.





Ředitel Spotify k tomu upřesnil, že umělá inteligence by neměla být využívána k vytváření plagiátu reálných umělců bez jejich souhlasu. Přesto ale podle něj existují oprávněné způsoby využití AI v hudebním průmyslu. Prostor pro AI vidí při tvorbě hudby ve dvou kategoriích: jako nástroje automatického ladění, které zlepšují výsledný zážitek, a nástroje imitující umělce, nebo jasně ovlivněné originální tvorbou, ale rozlišitelné od originálu.





„Dovedete si představit, že někdo nahraje píseň a tvrdí, že v ní vystupuje Madonna, ačkoliv tomu tak není? Máme velký tým, který pracuje právě na eliminaci těchto typů problémů,“ říká ředitel Ek.

Ačkoliv AI není na Spotify zakázána ve všech formách, společnost nedovoluje, aby byl její obsah využíván k trénování modelu strojového učení nebo umělé inteligence, která by pak mohla vytvářet hudbu. Proti používání AI v kreativních odvětvích se už postavili někteří umělci. V červenci irský umělec Hozier pohrozil stávkou kvůli rizikům, které AI představuje pro jeho odvětví.

Daniel Ek dlouhodobě kritizuje obchodní politiku Applu a Google v provizním systému při distribuci aplikací. Obě společnosti účtují menším vývojářům 15 % provizi z nákupů v aplikacích dostupných přes Google Play a App Store. U vývojářů s příjmy nad milion dolarů se tato provize zvyšuje na 30 %. Spotify si také stěžuje, že jí Apple ztěžuje přímou komunikaci se zákazníky a propagaci jejích služeb jinde. „Jsme v situaci, kdy dvě společnosti na světě kontrolují, jak více než 4 miliardy spotřebitelů přistupují k internetu,“ postěžoval si šéf Spotify.

Před třemi lety obvinila Evropská komise na základě stížnosti Spotify společnost Apple, že porušila pravidla hospodářské soutěže EU. Konečné rozhodnutí ve věci ale dosud nepadlo.