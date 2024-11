Šéf ÚOHS potvrdil milionovou pokutu ministerstvu kvůli digitalizaci stavebního řízení [AKTUALIZOVÁNO]

Autor: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Aktualizace 12:31: Doplněno vyjádření exministra Ivana Bartoše, který odmítá, že by ministerstvo pochybilo.





Za chybné zadání digitalizace stavebního řízení bude muset ministerstvo pro místní rozvoj zaplatit pokutu milion korun. Pravomocně ji vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když rozklad proti rozhodnutí předseda Petr Mlsna zamítl.

„Úřad rozhodl, že MMR spáchalo přestupek, když veřejnou zakázku zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny zákonné podmínky,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Antimonopolní úřad odmítl stěžejní argument MMR, že pro postup ve zkráceném řízení byla existence objektivních důvodů. „MMR nastalou krajně naléhavou okolnost způsobilo samo, a to zejména nezákonným nastavením zadávacích podmínek v předcházejícím otevřeném řízení na veřejnou zakázku, přičemž neprokázalo, že by učinilo vše potřebné, aby vzniku krajně naléhavé situace předešlo,“ uvedl úřad.

O pochybnostech stran zákonnosti nastavených zadávacích podmínek prý MMR vědělo již předem z předběžných tržních konzultací, a i přes to uvedené výhrady mělo ignorovat.

Bývalý šéf resortu pro místní rozvoj Ivan Bartoš odmítá, že by pod jeho vedením úřad pochybil. „Řešitelský tým veškeré zakázky k digitalizaci stavebního řízení vždy dělal ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi a opíral se v postupu o jejich doporučení. Zároveň poté, co byl původní otevřeně vysoutěžený tendr zrušen kvůli napadení malou firmou prodávající tiskárny, ministerstvo předložilo vládě varianty dalšího postupu, včetně návrhu usnesení, které by do vývoje systémů zapojilo i státní podniky. To však vláda nepřijala,“ namítá Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj se podle své mluvčí Karolíny Nové verdiktu podvolí. „Rozhodnutí ÚOHS už nemá odkladný účinek, pokutu tedy ministerstvo musí zaplatit. Nicméně pokuta navazuje na jiné rozhodnutí antimonopolního úřadu k zadání veřejné zakázky na digitalizaci stavebního řízení v jednacím řízení bez uveřejnění. S tímto původním rozhodnutím ministerstvo nesouhlasí, proto v srpnu podalo žalobu ke správnímu soudu,“ řekla Nová.