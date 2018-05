 »  Šéf Vodafonu: neomezený tarif zavést nejde, lidé by připojením domácností přetížili síť

David Slížek

Agentura ČTK vydala pozoruhodný rozhovor s nedávno jmenovaným generálním ředitelem mobilního operátora Vodafone Petrem Dvořákem. Vysvětluje v něm mimo jiné, co podle něj brání uvedení neomezených datových tarifů na český trh.

Pokud by operátoři neomezené LTE nabídli, využila by jej část uživatelů pro připojení domácích Wi-Fi, a to by extrémně zatížilo mobilní vysílače a snížilo kvalitu služby pro všechny uživatele v dané oblasti, tvrdí Dvořák. Operátor přitom sám od loňského podzimu nabízí „pevný internet“ bez FUP přes LTE.

Podle Dvořáka je hlavní problém v tom, že v Česku je „nedostatečná soutěž v pevných službách, pomalé tempo inovací v pevných sítích a komplikovaná výstavba sítí obecně“. ČR má podle něj jedno z nejpomalejších pevných připojení v Evropě, což dokládá odkazem na měření Seznam.cz, podle kterého se přes 80 % českých domácností připojuje rychlostí pod 10 Mb/s.

Jak jsme ale psali už při zveřejnění tohoto průzkumu, čísla Seznamu je potřeba vnímat v souvislostech jeho metodiky. Firma ke zjišťování rychlostí používala data z provozních logů své CDN. Měřila tak aktuální rychlost stahování dat.

Data ale nezohledňují řadu faktorů: rychlost Wi-Fi modemů v domácnosti, počet zařízení k modemu připojených (za jednou IP se jich může skrývat více), rychlost a kapacitu u poskytovatele, agregaci na jedné přípojce nebo to, jakou rychlost přípojky si uživatel od poskytovatele vůbec pořídil.

Naopak v mobilních sítích podle Dvořáka konkurence funguje. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) by se tak podle ředitele českého Vodafonu měl věnovat spíše nastavení podmínek pro kvalitní pevný internet.

O neomezený mobilní datový tarif přitom zákazníci podle Dvořáka nemají zájem. A řešení pro ty, kteří by jej chtěli, je podle něj dostupné už dnes: „Když si někdo pořídí náš tarif se sedmi GB dat a k tomu si koupí balíček se všemi Passy, tak má v podstatě neomezený internet,“ řekl Dvořák pro ČTK.