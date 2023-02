Šéfredaktor zpravodajství Frekvence 1 opouští funkci

Autor: Frekvence 1

Z pozice šéfredaktora zpravodajství soukromého rádia Frekvence 1 odchází Luboš Procházka. Odstoupení oznámil na sociálních sítích.





Podle mluvčí mediálního domu Active Radio Moniky Hořínkové je v plánu výběrové řízení na obsazení uvolněné funkce.





Luboš Procházka zpravodajství vedl čtyři roky, v rádiu pracoval dvě dekády. „20 let vztahu s ‚manželkou‘ jménem Frekvence 1, 20 let intenzivní práce. Neuvěřitelné projekty, cesty a rozhovory… A především práce s mnoha skvělými kolegy. Tohle bouřlivé ‚manželství‘ teď ale dospělo do situace, která se prostě stává. Už nějaký ten měsíc jsem cítil, že jsme s ‚manželkou‘ ve vztahu unavení a potřebujeme se nadechnout. A tak jsme si naordinovali odpočinek. Jestli natrvalo nebo jen na čas, ukáží další týdny a měsíce,“ napsal moderátor.

Doplnil, že o svém odchodu informoval také premiéra Petra Fialu a dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana, což vysvětlil tím, že s nimi vedl pravidelné rozhovory ve speciálních vydáních pořadu Pressklub. V médiích chce pracovat i dál. Píše pro Blesk a je PR manažerem Agentury MM Praha, která zastupuje Helenu Vondráčkovou.