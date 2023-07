Šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky CNN Prima News je Tomáš Vojáček

Autor: TV Prima

Ředitel zpravodajství skupiny Prima Martin Švehlák jmenoval šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Tomáše Vojáčka. Ten doposud působil jako šéfeditor vysílání.





Jeho zástupci budou Roman Pistorius a Lukáš Seidl.





Zástupcem ředitele zpravodajství je Tomáš Večeřa, který od startu CNN Prima News řídí online aktivity.

Tomáš Vojáček v minulosti mimo jiné působil čtyři roky jako vedoucí publicistického pořadu Střepiny na TV Nova, kde začínal jako reportér publicistiky. Později se z pozice šéfeditora podílel na startu CNN Prima News.

Stál například u zrodu publicistického pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Později se věnoval hlavně rozvoji kontinuálního televizního zpravodajství a přípravě speciálních projektů ve spolupráci s partnery z americké CNN. Je autorem konceptů vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny, ke komunálním i prezidentským volbám i řadě zahraničních projektů, jako byla např. korunovace krále Karla III.

„Ve spolupráci s kolegy ze CNN v těchto dnech usilovně pracujeme také na novém vizuálu našeho studia, abychom divákům mohli nabídnout ještě atraktivnější zpravodajství, které se neohlíží jen na to, co se právě děje, ale divákům jasně a přehledně nabízí vysvětlení, proč se to děje a jaký vliv to bude mít na jejich životy,“ říká Tomáš Vojáček.

Nový zástupce šéfredaktora Roman Pistorius prošel na různých editorských i moderátorských pozicích Českou televizí, televizí Nova i mediální skupinou Mafra. V CNN Prima News aktuálně působí jako vedoucí vydání Hlavních zpráv.

Druhý zástupce Lukáš Seidl se v médiích pohybuje víc než deset let. V minulosti působil v mediálním domě Empresa Media a časopisu Týden, později jako hlavní editor zpravodajského serveru Lidovky.cz. V CNN Prima News zastává pozici vedoucího domácí redakce.