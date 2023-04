Sega za tři čtvrtě miliardy dolarů kupuje tvůrce Angry Birds

Autor: Rovio

Finskou vývojářskou společnost Rovio, která stojí například za populární hrou Angry Birds, kupuje japonská Sega. Transakce by měla být uzavřena do konce září. Japonští tvůrci ježka Sonica si od obchodu za 775 milionů dolarů slibují, že budou těžit ze zkušeností Rovia v oblasti mobilních her. Společnosti to oznámily ve společném prohlášení.





„Celosvětově má trh mobilních her v kontextu herního průmyslu vysoký potenciál a dlouhodobým cílem společnosti Sega je urychlit expanzi v této oblasti,“ řekl prezident a generální ředitel skupiny Sega Haruki Satomi.





Společnost Rovio je známá především díky své sérii Angry Birds, která byla uvedena na trh v roce 2009 a je údajně první mobilní hrou, která dosáhla jedné miliardy stažení. Celkově Rovio uvádí, že jeho hry si lidé do svých mobilních zařízení stáhli v 5 miliardách případů.

Sega není první společností, která zájem o koupi Rovia projevila. O převzetí už dříve jednala izraelská společnost Playtika, ale jednání oficiálně skončila v loni v březnu.

I z dřívějška jsou známy případy, kdy tradiční herní platforma převzala tvůrce mobilních her. V roce 2016 vývojáře Candy Crush King koupila společnost Activision Blizzard. Loni pak Take-Two koupila tvůrce hry FarmVille, společnost Zynga, za 12,7 miliardy dolarů.