Semifinále MS Anglie s Argentinou sledovalo na ČT přes milion diváků

Středeční semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Argentinou sledovalo 15. července na programu ČT sport 1,023 milionu diváků starších čtyř let. Přenos se podle údajů, které zveřejnila Česká televize, stal nejsledovanějším pořadem dne i zatím nejsledovanějším přenosem letošního šampionátu.
Podíl na publiku v čase vysílání dosáhl 36,25 procenta. Takzvaný zásah, tedy počet lidí, kteří zápas zhlédli alespoň tři minuty v kuse, činil 1,68 milionu diváků. Většina fanoušků vítězství argentinských fotbalistů viděla v klasickém televizním vysílání. Na webu a v mobilních i televizních aplikacích utkání zaznamenalo téměř 270 tisíc spuštění.
Data vycházejí z oficiálního měření televizní sledovanosti ATO-Nielsen k 16. červenci. Od letošního února se měří také sledovanost mimo domov, například v restauracích a sportovních barech.
Finálový zápas Španělsko – Argentina souběžně odvysílají stanice ČT sport a Nova Action v neděli 19. července od 21 hodin. Předzápasové studio začne na ČT sport v 19:25 a Nova Action zahájí svůj předzápasový program ve 20:00.