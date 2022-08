Senátoři: Titulkování pořadů pro neslyšící zatíží regionální televize

Celoplošné i regionální televize budou muset zvýšit podíl pořadů s titulky pro neslyšící. Změna je součástí nového zákona o videoplatformách. Někteří senátoři při projednávání zákona upozornili, že regionální studia jsou často velmi malé firmy, takže jim nové povinnosti zvýší finanční, administrativní i personální náklady.

„Chtěl bych vyzvat vládu, aby nezapomínala na regionální televize. My, co jsme v regionech, víme velmi dobře, že televize přináší zpravodajství z obcí, měst a celého regionu. A byla by škoda, kdyby tyto televize měly potíže a problémy. Chtěl bych vás vyzvat, především vládu, aby když tak dokázala těmto malým regionálním televizím kompenzovat to navýšení, které tam hrozí,“ uvedl senátor Josef Bazala (KDU-ČSL, Uherské Hradiště).

Podpořil ho také lidovecký senátor Josef Klement, který zastupuje obvod Žďár nad Sázavou. „Ono to souvisí s místními a regionálními televizemi, které jsou občas vlastněny obcemi a městy, které si tak plní další informační kanál vedle tisku a rozhlasu pro své občany,“ připomněl Klement. „A proto bych žádal vládu, jestli by nebylo na zvážení vyjmout tuto povinnost. Znám to z našeho města, ta televize, to je štáb o dvou lidech. A myslím si, že se snaží dělat práci hlavně směrem k informování daného regionu,“ dodal.

Ani jeden ze senátorů však nezpochybnil schválení zákona. Horní komora parlamentu tedy poté zákon schválila ve znění, které obdržela ze sněmovny. Senátem prošel hladce. Hlasovalo pro něj 59 ze 68 přítomných senátorů, devět se jich zdrželo, nikdo nebyl proti. Nyní zákon čeká na podpis prezidenta, v platnost vstoupí 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon kromě regulace videoplatforem posiluje postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání anebo uvolňuje pravidla pro televizní reklamu. Soukromé stanice už nebudou mít pevný hodinový limit pro reklamní bloky.