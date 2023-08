Senátoři vyzvali vládu, ať vymyslí definici online médií

Autor: Senát ČR

Senát schválil přísnější novelu zákona o střetu zájmů, která zakáže vrcholným politikům vlastnit noviny, televizní stanice a rozhlasové kanály. Zároveň vyzval vládu, ať připraví zákon o online médiích.





„Senát žádá vládu, aby se zabývala otázkou definice online médií, která doposud není dostatečně upravena v právním řádu ČR, a předložila návrh zákona, který by tuto problematiku podrobněji definoval,“ stojí v usnesení, které jménem Stálé komise pro dohled nad veřejnými prostředky přečetl senátor Lukáš Wagenknecht.





Vláda se má podle usnesení zabývat i otázkou vlivu veřejných funkcionářů na internetová média a předložit zákon, který to bude řešit.

„Opravdu úplně chybí nějaká právní úprava, která se týká internetových médií. Nemělo by se to týkat jenom střetu zájmů, ale i nějakých základních požadavků na fungování internetových médií, jako kdo to vydává, kdo to platí, vlastně kdo je za těmi jednotlivými webovými stránkami,“ podotkla senátorka Hana Kordová Marvanová.

„Nedá se to řešit zjednodušeně. Všichni působíme na internetu, máme nějaké webové stránky, propagujeme nějaká témata. Je to podle mě strašně složité, na co se má vztahovat ten střet zájmů a na co ne. Ale hlavně mi chybí právní úprava internetových médií z hlediska transparentnosti jejich financování, to pak už souvisí i s tématem šíření dezinformací,“ dodala senátorka.

Senátní komise pro sdělovací prostředky nejspíš uspořádá kulatý stůl, kde si chce vyjasnit, na co by se měla nová právní úprava vztahovat.

Pro usnesení hlasovalo 40 přítomných senátorů, 19 se jich zdrželo a šest jich bylo proti. Mezi těmi, kteří výzvu vládě nepodpořili, byl například senátor a bývalý mediální podnikatel Ladislav Faktor. „Mám třicetileté zkušenosti v provozování rozhlasových a televizních stanic. Regulace, která je v Čechách momentálně platná, je víc než hustá. Kvůli tomu, že tady máme jednoho pištivého Slováka, který nám trošku dělá problémy ve volbách, myslím není vhodné se omezovat,“ zdůvodnil svůj postoj.