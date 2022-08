Sense Arena: Martina Navrátilová se podílí na vývoji tenisu pro virtuální realitu

Autor: Sense Arena

Česká společnost Sense Arena, která převedla hokejový trénink do virtuální reality, expanduje do tenisu. Sense Arena for Tennis přijde na trh letos v říjnu, předobjednávky už byly spuštěny. Na vývoji se jako poradci podíleli například Martina Navrátilová nebo Pavel Vízner.

Tenisový VR trénink se bude dodávat na platformě Meta Quest 2. Headset bude prezentovat vizuální část. Součástí balení bude pohybový ovladač z Questu připevněný na určitou repliku tenisové rakety. Ta bude mít haptickou odezvu. Raketa váží stejně jako běžné tenisové rakety.

Sense Arena uvádí, že toto kombo má dobře sloužit k “mentálnímu a kognitivnímu tréninku ve virtuální realitě a zlepšení např. čtení soupeře (anticipace), rozhodovacích schopností či koncentrace.”

Původní hokejovou verzi českého projektu používá přes třicet hokejových týmů včetně těch z NHL (New Jersey Devils, Los Angeles Kings a další). Startup nedávno získal investici tři miliony dolarů.