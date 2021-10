Seriál Hra na oliheň překonal rekordy na Netflixu

Jihokorejský seriál Hra na oliheň si v prvních 17 dnech od premiéry spustilo 111 milionů uživatelských účtů na Netflixu. Firma to sdělila prostřednictvím svého twitterového účtu. Je to poprvé, co nějaký seriál na Netflixu zaujal více než 100 milionů účtů během prvních 28 dnů.

Devítidílná Hra na oliheň (Squid Game) je nejsledovanějším pořadem Netflixu v 94 státech. Ve Spojených státech amerických nebyl žádný jiný seriál nenatočený v angličtině na prvním místě tak dlouho.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.



It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ