Lupa.cz

Server Zdopravy.cz má nové spolumajitele, investují do něj Jaroslav Horák a Robert Čásenský

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Šindelář, Jan Sůra, Zdopravy.cz Autor: Jan Vaca, Internet Info

Online deník Zdopravy.cz, který přináší zpravodajství z oblasti ze světa železnic, silnic, městské mobility či letectví, oznámil změnu ve své vlastnické struktuře. Novými spolumajiteli se stali spolumajitel nakladatelství Albatros Jaroslav Horák a novinář a současný šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Robert Čásenský. 

„Dosavadní finanční investor Dušan Svoboda se po devíti letech rozhodl pro prodej svého podílu ve vydavatelské firmě Avizer Z,“ oznámili vydavatelé Zdopravy.cz

Zájem o koupi online deníku podle nich projevily velké firmy z železničního byznysu, ale zakladatelé projektu je odmítli, aby si mohli zachovat nezávislost.

Horák nyní drží ve vydavatelské firmě podíl ve výši 15 procent a Čásenský vlastní 10 procent. 45% podíl patří zakladateli Zdopravy.cz Janu Sůrovi, zbývající třetinový podíl vlastní jeho kolega Jan Nevyhoštěný.

Online deník Zdopravy.cz funguje od roku 2017. V roce 2025 se web umístil v první desítce nejlepších projektů hned ve dvou kategoriích ankety Křišťálová Lupa – Zájmové weby a Zpravodajství a publicistika.

Jan Sůra, Jan Šindelář (Zdopravy.cz): Pro kvalitní informace musíte do terénu. Takovou žurnalistiku AI neohrozí Přečtěte si také:

Jan Sůra, Jan Šindelář (Zdopravy.cz): Pro kvalitní informace musíte do terénu. Takovou žurnalistiku AI neohrozí

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).